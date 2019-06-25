По данным службы, во второй декаде месяца средняя температура воздуха превысила обычные средние показатели на целых 6,6 градуса.
Поставлено и несколько рекордов июньской жары: 11–13 июня были побиты рекорды максимальной суточной температуры, а 12 июня в Кайшядорие была зафиксирована самая высокая температура, достигавшая 35,7 градуса.
Эта жара превысила рекорд 2016 года в 35,4 градуса.
По словам метеорологов, в Литве и далее продолжаются условия благоприятные для засухи: с конца марта в Литве почти постоянно меньше осадков, чем обычно.
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