Сентябрь в Литве будет по-летнему теплым: прогноз синоптиков на выходные и следующую неделю

По словам Марцинонене, в воскресенье будут идти дожди, но будет тепло.

"Можно поговорить о погоде в последние дни. Утро каждого дня было разным, в четверг утром было 8 градусов тепла. Я имею в виду, это была самая низкая температура. В пятницу было пасмурно, температура 11-16 градусов. Ночью шел дождь. День тоже был дождливым. На юге было тепло, а на западе шел дождь. Похоже, давление поднимается.

В субботе мы будем в зоне действия антициклона. Это значит, что ветер успокоится, ночью ожидается туман, приближается осень. Температура составит 5-10 градусов, в Зарасай 5-7 градусов.

Субботний день будет теплым, температура 18-23 градусов, может местами до 24 градусов. Сейчас наблюдаем диалог между летом и осенью", – сказала синоптик.

По ее словам, похолодания не будет – поэтому тепло будет еще несколько недель.

"День в субботу будет малооблачный. На востоке переменная облачность. Без осадков. Разве что вечером на северо-западе пройдет небольшой дождь. Перемены будут в воскресенье. Будет тепло, но во многих районах ожидаются дожди. Температура составит 19-23 градусов, но без солнца. Какие-то работы можно сделать и побыть на природе получится в субботу. В воскресенье можно праздновать.

В субботу будет спокойный день, а в воскресенье - ветреный, особенно у моря. Ветер усилится на следующей неделе: во вторник и в среду. Ощутим дыхание Атлантического океана. В выходные будет тепло, только в воскресенье пойдут дожди", – сказала DELFI синоптик.

На следующей неделе ждут перемены. Правда, похолодание обещают только в конце недели.

"В понедельник будут идти дожди, особенно сильные осадки прогнозируют ночью. Ночью будет 10-15, на море чуть теплее. В понедельник воздух прогреется до 20-25 градусов, а местами до 27. Середина недели будет неплохой. Дожди прогнозируют и во вторник, но менее обильные.

В среду двинется циклон из Польши, в среду и в четверг дожди будут идти в Жемайтии. Там ожидаются сильные осадки, oа вот в Аукшайтии без осадков. Правда, этот циклон не принесет похолодания. Температура будет 20-21 градус, за этим циклоном придет более холодная масса воздуха, но это будет во второй половине недели", – сказала Марцинонене.

"Погода в последние дни напоминает обычную сентябрьскую погоду. Мы не раз говорили, что лето несколько сместилось в сторону осени. Первые дни недели были почти летние. В этом ничего необычного не будет. Вторая неделя будет теплее нормы, кроме того, прогнозируют больше осадков. Третья неделя тоже будет немного теплее. Вообще сентябрь в этом году будет более теплым, чем обычно", – сказала синоптик.