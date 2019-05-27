Семья нового президента Литвы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей

Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой чаще всего можно увидеть его супругу Диану, активно участвовавшую в избирательной кампании.
© DELFI / Tomas Vinickas

Между тем, дочери Науседы, проживающие за границей, прибыли в Вильнюс поздравить отца с победой, но во время предвыборной гонки избегали публичности.

"У нас своя учеба, своя карьера, и собственные поставленные цели, а это немного расходится с тем, что хотел делать он", – сказала BNS дочь избранного президента Гедайле Науседайте.

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26-летняя девушка сейчас учится в магистратуре в Бельгии, она станет архитектором. Гедайле сказала, что после окончания учебы будет искать работу.

"Мы хотим всего добиться сами", – сказала она.

Науседайте выразила уверенность в том, что "Литва избрала президентом человека, который поведет Литву вперед, который способен реализовывать свои идеи".

В ответ на вопрос о том, что изменится в жизни семьи, младшая дочь избранного президента, 23-летняя Угне, шутя сказала: "Вероятно, появится охрана".

Серьезно она добавила: "Я думаю, что у нас все равно есть определенная семейная связь. Мы встречаемся, разговариваем, мы, прежде всего, семья, а не президент и не студентка". Сейчас она стажируется в Парижском университете Венсенн-Сен-Дени, а с осени будет учиться в магистратуре в Южной Корее.

Первая леди страны – лектор по протоколу

Супруга Науседы еще в сентябре появилась с ним в Центре наук о жизни Вильнюсского университета, где экономист заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Тогда с речью выступила и Науседене.

55-летняя будущая первая леди активно участвовала в кампании, побывала в десятках литовских городов, где интересовалась вопросами социального отчуждения и социального обеспечения. Она побывала в детских домах, домах престарелых, в центрах занятости для людей с недугами, в кризисных центрах и центрах социальной опеки.

Она не детализировала, какой будет ее роль в качестве первой леди страны.

"Давайте поговорим о видении завтра, послезавтра. В этот вечер, я считаю, что это преждевременно", – сказала она.

"Давайте порадуемся этому моменту. (...) Это был интересный демократический процесс, мы сделали большой шаг, сегодня праздник демократии, то, к чему стремились все, прекрасный вечер", – добавила Науседене.

Она вышла замуж за Науседу тридцать лет назад, до этого жила и училась в Клайпеде, изучала технологию шитья в Каунасском политехническом институте. Работала мастером смены, технологом, руководила различными швейными ателье.

Некоторое время жила в Германии, вернулась в Литву и получила диплом экономиста, затем работала в представительстве международной компании H & M HENNES & MAURITZ GBC AB в Вильнюсе.

Сейчас она преподает международный протокол в Бизнес-школе Вильнюсского университета.

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