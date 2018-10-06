Работница центра в свое оправдание говорит, что не смогла сдержать эмоций в ответ на недовольство посетителей. В июле был дан старт проекту "Собери Литву" - его цель, побудить жителей путешествовать по стране, ознакомиться с интересными местами каждой мэрии и привезти из поездки магниты. За два года человек может собрать коллекцию из 60 магнитов и сложить карту Литвы.

Стоимость одного магнита – 1 евро, купить их можно в центрах туризма и некоторых музеях. Семья каунасца Эгидиюса заинтересовалась проектом и уже объехала немало мест, на данный момент они собрали 41 магнит.

А вот из Паневежиса они привезли не магнит, а неприятное чувство. "После посещения Центра туризма в Паневежисе остался не только неприятный осадок, но и испорченное на весь день настроение. Такие работники не должны работать тем, где нужно общаться с людьми", – сказал Эгидиюс.

После прогулки по Паневежису семья зашла в Центр туризма за магнитом.

"Уже первая часть диалога была неприятной, мы поняли, что доброжелательных отношений не будет. На вопрос, есть ли магниты, работница ответила: "Вы что, не читаете объявления? На двери написано".

Мы сказали, что не заметили. Тогда женщина сказала, что магниты есть, но не работает кассовый аппарат. На вопрос, когда его починят, нам недовольным тоном заявили, что сейчас суббота, в выходные ничего делать не будут.

Каунасец рассказал, что такие случаи, когда они не находили магниты - бывали. Они хотели попросить работницу центра, чтобы она выслала им магнит по почте, хотели оставить 1 евро и подписанный конверт с маркой. В других городах работники соглашались и присылали им магниты.

"Но в Паневежисе работница стала угрожать нам охраной и полицией. Я предложил вызвать полицию, поскольку не чувствовал своей вины. Я пытался апеллировать к должности, сказать, что работник центра должен вежливо общаться с клиентами, удовлетворять их потребности, но мне жестким тоном заявили, что я должен покинуть помещение, поскольку она не обязана ничего делать и не может продать магнит", – рассказал Эгидиюс. Что он и сделал. Он заметил, что так и не понял, для чего в таком случае женщина сидела на рабочем месте, если даже ничего не рассказала им о городе.

Работница центра Рената Якубайтене рассказала эту историю несколько иначе. По ее словам, кассовый аппарат сломался в пятницу вечером. Его починили только в понедельник утром.

"Наверное, с утра пришла эта семья и требовала продать им магнит. Я отказалась – не могла, кассовый аппарат не работал. Они разозлились", – сказала Якубайтене.

Она отрицает, что общалась невежливо. "Я общалась вежливо, пока не начали повышать голос, я переспросила, на каком основании они кричат. Они разозлись и все закончилось так, как закончилось", – рассказала свою версию Якубайтене.

Она сказала, что не взяла евро и отказалась выслать магнит, поскольку это нарушение закона - нельзя брать деньги, а выбивать чек потом.

"Я не могу не вбить деньги в кассу, и куда-то их убирать", – считает Якубайтене.