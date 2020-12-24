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Татьяна (35) и Кшиштоф (41) Лавриновичи в этом году получили лучший рождественский подарок – у них появится четвертый ребенок. Эту новость Татьяна подтвердила Delfi в Сочельник.
Tatjana Lavrinovič su šeima
Tatjana Lavrinovič su šeima
© Instagram

"Это самый большой подарок для всей семьи. Ждем пополнения команды, – улыбнулась Татьяна. – У нас будет мальчик".

Об этом семья рассказала в социальной сети.

"Год подходит к концу... Близится Рождество! Это значит – снова вера, мечты, чудеса. Этот год был очень странным... Много боли останется у нас в сердцах. Но все же есть что-то, за что я всегда буду благодарна уходящему году! Это чудо которое я ношу под сердцем шестой месяц. Давайте заботиться друг о друге, верить, любить, доверять и ценить! Веселого Рождества!" – писала Татьяна.

Супруги поженились 16 июня 2006 года.

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