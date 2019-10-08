О том, что в Пилайте бегает кенгуру, в социальных сетях стали писать 7 октября. Вскоре выяснилось, что животное сбежало со съемочной площадки.

Продюсер Клементина Ремейкайте написала:

"Наша команда очень опечалена случившимся и выражает соболезнования всем, кто с этим столкнулся. С самого момента бегства животного, члены команды делали все для поиска животного. Кенгуру искали и днем и ночью с помощью прибора ночного видения. В полночь поисковые работы были остановлены, после того как прочесали весь лесок и его окрестности, но животное найти не удалось.

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К съемкам ответственно готовились, учли все рекомендации специалистов не только по транспортировке, условиям содержания, но и возможности животного участвовать в съемке. Животные прошли тщательный отбор, выбрали тех, у кого уже был похожий опыт и кого можно было безопасно перевезти.

В день съемок с кенгуру работали три специалиста, однако им не удалось догнать животное, которое внезапно бросилось наутек. Мы не можем оценить, как кенгуру себя чувствовал, но мы следовали всем рекомендациям специалистов, чтобы животное чувствовало себя безопасно и комфортно во время съемок.

Во время поиска мы обратились в разного рода организации, ассоциации по опеке над животными, к охотникам и другим специалистам, консультировались с ними, вместе искали выход из положения, однако мало кто сталкивался с таким животным, поэтому помочь могли немногим.

Еще раз от имени всей команды приносим соболезнования, мы тоже опечалены таким исходом и приложим все усилия, чтобы поддержать владельцев животного в тяжелую минуту".