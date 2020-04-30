Во многих странах из-за COVID-19 пенсионерам даже не разрешалось выходить на улицу, поскольку смертность среди пожилых людей составляет 15-20%.

Однако в социальных сетях жители жалуются на маски, спрашивают, сколько еще придется носить эти намордники? Они не верят, что вирус опасен. Они уверены, что если человек здоров, иммунитет у него крепкий, то и болезнь им не страшна.

Профессор отмечает, что с коронавирусом жить придется еще долго. Возможно, что он ежегодно будет мутировать, как это происходит с гриппом. Тогда каждый год нужна будет новая вакцина. Конечно, это пессимистические прогнозы.

Кроме того, возбудитель COVID-19 все еще остается не до конца раскрытой загадкой. Уже известно, что после болезни иммунитет не вырабатывается и можно заболеть повторно.

Так как же ответить на вопрос о ношении масок и респираторов после карантина?

"Я предлагаю – не смотреть на решения властей, а думать о своей безопасности самим. Всех на коронавирус не проверят. Ведь бессимптомные носители и те, кто болеет в легкой форме, никуда не исчезнут. Исследования в некоторых странах показали, что больше 40% заражений происходят от бессимптомных носителей. Поэтому людям из группы риска в местах скопления людей (магазинах, автобусах и троллейбусах, на оживленных улицах, на концертах и т.д.).), носить маски как минимум до осени, а потом – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Избегать ненужных контактов", - сказал профессор.

"После окончания карантина, толпы пациентов заполонят медицинские учреждения. Это тоже общественные места, где можно подцепить инфекцию. Что делать? Пытаться максимум проблем решать по телефону. Для этого нужно установить часы для таких телефонных консультаций. Кроме того, на визит к врачу приходить вовремя - не раньше и не позже установленного времени. В медучреждении надо находиться в маске.

Еще раз хочу напомнить, что никакие решения властей, указы, приказы не защитят нас от коронавируса так, как это можем сделать мы сами", - прибавил Калибатас.