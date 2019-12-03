Мэрия предлагает семье другое муниципальное жилье, однако Кручинскене хотела бы чтобы это был жилой дом с автономным печным или газовым отоплением. Женщина отказалась подписать документ о выселении и намерена консультироваться с адвокатами.

Семья Кручинскасов решает, что делать: остаться в мансарде муниципального дома, не реагировать на требование покинуть помещение и ввязаться в конфликт или принять предложение муниципалитета - перебраться в социальное жилье, которое им предлагают.

3 декабря к Кручинскасам пришел глава отдела недвижимости Каунасской мэрии Донатас Валюкас.

Eglės ir Gintaro Kručinskų šeima sulaukė raginimo išsikelti iš savavališkai užimto Kauno savivaldybės socialinio būsto

Он вручил Кручинскасам документ о выселении в течение 30 дней. Мансарда была предоставлена в качестве социального жилья родственникам Кручинскене, которые сейчас живут в США. По закону жители социального жилья не могут передавать его третьим лицам.

В ходе проверок выяснилось, что Кручинскасы проживают в социальном жилье нелегально. Во время первого визита представителям муниципалитета не удалось попасть в квартиру Кручинскасов, жильцы говорили с ними на улице.

Во время второго визита им удалось попасть внутрь, осмотреть жилье и вручить жильцам уведомление о выселении.

Eglės ir Gintaro Kručinskų šeima sulaukė raginimo išsikelti iš savavališkai užimto Kauno savivaldybės socialinio būsto

"По действующему порядку, выселяют в течение 7 дней, однако в данной ситуации мы сделали исключение, продлили срок до 30 дней", – сказал Валюкас.

Журналисты портала DELFI обратили внимание на тесноту в квартире.

Сама мансарда оборудована довольно скромно, но аккуратно. Правда, некоторые особенности удивляют и озадачивают. Например, в кухне стоит унитаз, бойлер и ванна. Там же стоит небольшая металлическая печурка, которую топят дровами. Сама мансарда немаленькая - 70 кв. м, но жилая площадь составляет всего 40 кв. м.

На уведомление о выселении супруг Кручинскене Гинтарас отреагировал спокойно. Он спросил, может ли демонтировать то, что сам купил и установил в квартире. Он также сказал, что не знает, что делать с дровами, которые семья купила на всю зиму.

Представители муниципалитета также предложили Кручинскасам явиться в отдел соцпомощи, где им предложат другое жилье.

Eglės ir Gintaro Kručinskų šeima sulaukė raginimo išsikelti iš savavališkai užimto Kauno savivaldybės socialinio būsto

Кручинскасам уже предлагали несколько вариантов, но они отказывались. Кручинскене сказала, что хочет получить в Панямуне жилье с печным или газовым отоплением.

Валюкас сказал, что муниципалитет не может выполнить такие пожелания, поскольку большая часть социального жилья сконцентрирована в многоквартирных домах.

Что будет, если Кручинскасы откажутся от предложенного варианта? Валюкас сказал, что после второго отказала семью снимают с очереди.

"Если бы вам сказали съехать в течение месяца, а у вас двое малолетних детей, 100 евро в кошельке а на дворе зима, у вас заготовлены дрова? Чтобы вы чувствовали?", – сказала журналистам DELFI Кручинскене.

Сама Кручинскине сейчас не работает, воспитывает детей. Ее муж работает строителем, выполняет индивидуальные заказы, по словам Кручинскене, заработок у него небольшой. На вопрос, готовы ли они переехать в предлагаемое муниципалитетом жилье она сказала:

"Мы не просили дом, мы только хотели, чтобы жилье было дешевым в обслуживании. Если не могут это учесть, если нет такого варианта, не знаю, может, предложат в том районе, где мы просили (в Панямуне – DELFI) какое-нибудь жилье".

Она сказала, что предлагавшееся до сих пор жилье (3 варианта) семье не подошло.

На вопрос, как она надеется, что ситуация разрешится, Кручинскене сказала: "Видите, уже все решается, нас выбросили на улицу".