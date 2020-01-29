Журналист DELFI собрала данные, которые свидетельствуют, что зарплаты в школах Лаздийского района составляют больше 2000 евро. Правда, чтобы получать такую зарплату, надо работать на 1,5 ставки и работать сразу в нескольких школах.

Учителя Лаздийских основных школ получают зарплаты больше 1000 евро. Нередко их зарплаты выше зарплат учителей в гимназиях и даже руководителей школ и не только школ, но и муниципалитетов.

Еще один факт – в большей части таких школ трудится семейный подряд: не только супруги, но и их дети, невестки, племянники и т.д.

Эти факты стали известны после того, как главы Лаздийского муниципалитета стали реформировать школьную сеть. В поле зрения политиков попали шесть школ – в Стебуляй, Швянтяжерисе, Аштрёи Кирсне, Капчаместисе, Кросне и Кучунай.

47 учеников, 5 лет назад модернизированное здание школы и 35 ставок. Такова реальность школы в Стебуляй. 35 ставок разделили между собой 25 работников. Из них 16 – учителя, остальные – обслуживающий персонал (истопник, водитель, гардеробщик, дворник, две уборщицы, секретарь, завхоз, двое рабочих) и администрация. Семь позиций занимают члены одной семьи: дочь преподает английский, ее мать работает уборщицей, дворником и гардеробщицей, отец - завхозом и работником, а сын - истопником.

Зарплата директора школы составляет 1827 евро в месяц, к ее зарплате полагается 10% надбавка. Для сравнения: зарплата директора Сейряйской гимназии – 2055 евро.

Учитель английского из этой школы работает также в школе в Швянтяжерисе, директор которой - спутник жизни директора Стебуляйской школы. В этих школах работают и другие родственники.

Зарплата обоих директоров, связанных семейными узами, составляет 3787 евро.

Другая ситуация: муж преподает в трех районных школах, жена работает в художественной школе и в центре культуры. Месячные доходы семьи – 2888 евро.

Учитель английского, работающая на 1,56 ставки в 4 школах, получает 2240 евро, другой специалист из Кросны - заместитель директора и учитель английского - получает 2043 евро в месяц.

Директор муниципального образовательного центра и ее муж - тренер Лазийского спортцентра получают 3597 евро в месяц.

Учитель физкультуры Лаздийской гимназии и его супруга - учитель химии, получают 2898 евро в месяц.

Заместитель директора школы в Капчаместисе и учитель начальных классов получает 2168 евро в месяц.

Информатик, работающий в 3 школах, и его жена-биолог получают 3171 евро и т.д. Таких примеров в Лаздийском районе, где уровень безработицы составляет 15%, – масса.

Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что об этом узнали, когда провели аудит образовательных учреждений. Его провели перед реформой системы в районе.

"Ситуация в сфере образования в Лаздийском районе необычная и требует детального исследования и конкретных решений. Мы провели анализ, на его основе подготовили проект реформы, я его представила школьным общинам, услышала их аргументы. Сам факт, что в школах работают члены одной семьи не должен быть поводом для осуждения, наоборот, хорошо, что дети остаются в регионах, работают в своей стране.

Угроза возникает тогда, когда руководители принимают на работу своих близких без открытых конкурсов, распределяют нагрузку, решают вопрос зарплаты. В этом контексте сложно оставаться объективным", – сказала мэр.

Член горсовета Юстас Панкаускас сказал, что у этой ситуации есть две стороны.

"Первое – неплохие зарплаты показывают, что и в регионе можно заработать, это позитив. Позитивный момент и хорошие зарплаты у учителей. Но с другой стороны, непотизм, родственники практически "оккупировали" некоторые государственные учреждения, это показывает, что средства используют нерационально, непрозрачно, можно приписывать нагрузки и т.д.

Я понимаю жителей района, которые, увидев такие зарплаты, ругаются вслух. Зарплата мэра района на бумаге меньше 2000 евро, а сельского учителя, как видим, столько же. Однако уровень ответственности – 47 учеников и весь район – разный, я думаю, пропорции ненормальные", – считает Панкаускас.

"Сопротивление переменам возникло большое, это понятно. Особенно, когда видишь цифры, сколько ставок в таких школах, кто работает и какие зарплаты. Реформа нужна немедленно. Мы рискуем детьми – их подготовкой, качеством их обучения. Приоритет - не зарплаты и стены, а образование детей", – сказала Мишкинене.

С 2009 по 2019 год количество школьников в Лаздийском районе сократилось с 3141 до 1900. Поэтому в школах стало больше объединенных классов, а это ухудшает качество обучения.

Только на зарплаты директоров 6 школ, которые планируют реорганизовать, уходит 138 450 евро в год. На школы не хватает похожей суммы - 155 440 евро.