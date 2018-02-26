Ранее планировалось, что система в полную мощность начнет действовать в конце февраля или в начале марта, но по данным Литовской дирекции автомобильных дорог, старт был отложен.

"Запуск новых ПКС, замеряющих среднюю скорость, был отложен до второго квартала этого года. Сегодня система уже действует и накапливает статистические данные внутри. Однако людей, которые превышают среднюю скорость на конкретном участке, пока не будут наказывать, поскольку пока радары не прошли метрологическую проверку", – сказал DELFI представитель дирекции Эвалдас Тамарюнас.

Принцип действия этих радаров несложный.

"После того как водитель проедет первую камеру, фиксируется номер автомобиля и его пересылают в центральное программное оборудование. Находящаяся на участке вторая камера выполняет тот же процесс и тогда в центре сравнивают показатели обеих камер, выводится средняя скорость. Если будет зафиксировано превышение средней скорости, то данные об этом будут переданы в реестр административных правонарушений, где будет составлен протокол", – сказал специалист дирекции Лауринас Слапшис.

DELFI сообщал, что установят 25 новых секторов. В конкурсе победило ЗАО Fima.

Протяженность участков, на которых установлены ПКС варьирует в пределах 4-7 км.

Секторные ПКС появятся на следующих дорогах:

Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград (A12) – два участка

Шяуляй–Паланга(A11) – два участка

Мариямполе–Кибартай–Калининград (A7) – один участок

Вильнюс–Варена–Гродно (A4) – один участок

Вильнюс–Лида (A15) – один участок

Вильнюс–Минск (A3) – один участок

Вильнюс–Пренай–Мариямполе (A16) – один участок

Каунас–Зарасай–Даугавпилс (A6) – два участка

Паневежис–Шяуляй (A9) – viena atkarpa

Паневежис–Аристава–Ситкунай (A8) – один участок

Каунас–Мариямполе–Сувалки (A5) – один участок

Паневежис–Пасвалис–Рига (A10) – один участок

Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград (A12) – один участок

Каунас–Юрбаркас–Шилуте–Клайпеда (141) – два участка

Мажейкяй–Плунге–Таураге(164) – один участок

Даугавпилс–Рокишкис–Паневежис(122) – один участок

Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай (102) – один участок

Вильнюс–Полоцк(103) – один участок

Клайпеда–Лиепая (A13) – один участок

Вильнюс–Пренай–Мариямполе (A16) – один участок

Каунас–Пренай–Алитус (130) – один участок

Каунас–Зарасай–Даугавпилс (A6) – один участок (резервное место)

Паневежис–Аристава–Ситкунай (A8) – один участок (резервное место).