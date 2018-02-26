Ранее планировалось, что система в полную мощность начнет действовать в конце февраля или в начале марта, но по данным Литовской дирекции автомобильных дорог, старт был отложен.
"Запуск новых ПКС, замеряющих среднюю скорость, был отложен до второго квартала этого года. Сегодня система уже действует и накапливает статистические данные внутри. Однако людей, которые превышают среднюю скорость на конкретном участке, пока не будут наказывать, поскольку пока радары не прошли метрологическую проверку", – сказал DELFI представитель дирекции Эвалдас Тамарюнас.
Принцип действия этих радаров несложный.
"После того как водитель проедет первую камеру, фиксируется номер автомобиля и его пересылают в центральное программное оборудование. Находящаяся на участке вторая камера выполняет тот же процесс и тогда в центре сравнивают показатели обеих камер, выводится средняя скорость. Если будет зафиксировано превышение средней скорости, то данные об этом будут переданы в реестр административных правонарушений, где будет составлен протокол", – сказал специалист дирекции Лауринас Слапшис.
DELFI сообщал, что установят 25 новых секторов. В конкурсе победило ЗАО Fima.
Протяженность участков, на которых установлены ПКС варьирует в пределах 4-7 км.
Секторные ПКС появятся на следующих дорогах:
Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград (A12) – два участка
Шяуляй–Паланга(A11) – два участка
Мариямполе–Кибартай–Калининград (A7) – один участок
Вильнюс–Варена–Гродно (A4) – один участок
Вильнюс–Лида (A15) – один участок
Вильнюс–Минск (A3) – один участок
Вильнюс–Пренай–Мариямполе (A16) – один участок
Каунас–Зарасай–Даугавпилс (A6) – два участка
Паневежис–Шяуляй (A9) – viena atkarpa
Паневежис–Аристава–Ситкунай (A8) – один участок
Каунас–Мариямполе–Сувалки (A5) – один участок
Паневежис–Пасвалис–Рига (A10) – один участок
Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград (A12) – один участок
Каунас–Юрбаркас–Шилуте–Клайпеда (141) – два участка
Мажейкяй–Плунге–Таураге(164) – один участок
Даугавпилс–Рокишкис–Паневежис(122) – один участок
Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай (102) – один участок
Вильнюс–Полоцк(103) – один участок
Клайпеда–Лиепая (A13) – один участок
Вильнюс–Пренай–Мариямполе (A16) – один участок
Каунас–Пренай–Алитус (130) – один участок
Каунас–Зарасай–Даугавпилс (A6) – один участок (резервное место)
Паневежис–Аристава–Ситкунай (A8) – один участок (резервное место).
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