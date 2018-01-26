Лежащая в кровати девушка выразительно держится рукой за простыню, а рядом надпись "Никто не знает, где это находится, но когда находишь – это великолепно. Вильнюс – точка G Европы".
Предназначенная для иностранцев пикантная весть на рекламе Вильнюса быстро распространилась в социальных сетях и не осталась незамеченной.
Представитель по связям с общественностью Каунасской мэрии Мантас Бертулис на своей странице в Facebook порадовался такой рекламе: "Я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, у кого родилась такая идея. Но я хотел бы пожать им руку. Это, наверное, самая сильная реклама Вильнюса, какую мне довелось видеть. С этой линией можно далеко пойти. И это лучший подарок, какой Вильнюс мог получить сегодня. Браво!"
Андрюс Тапинас также не жалел похвалы и несколько раз повторил, что хотел бы больше подобных рекламных кампаний.
Портал DELFI связался с представителем по связям с общественностью Go Vilnius Мантасом Вайтекунасом и выяснил, что это еще не завершенная рекламная кампания.
"Go Vilnius побуждает и поддерживает творчество и развитие творческой индустрии в городе. Мы ищем новые и интересные идеи, которые помогут представить город и эффективнее развивать рекламные кампании, мы сотрудничаем с рекламной школой The Atomic Garden. Во время одной из встреч The Atomic Garden показала творческие работы студентов. Несколько эскизов, в числе которых была идея G-spot, нас впечатлили. Этот эскиз -
работа способных студентов, Go Vilnius будет развивать его для зарубежных рынков", – сказал Вайтекунас.
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