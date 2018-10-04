Секретные фотографии ссылки жителей Литвы – может вам знакомы дети с фотографии?

На странице архива в фейсбуке сказано, что 20-21 сентября 1951 г., 2‒3 октября 1951 г. и 30 ноября того же года, согласно постановлению Совета министров СССР от 5 сентября 1951 г. "О вывозе семей кулаков с территории Литовской ССР", советские репрессивные структуры провели массовую операцию "Осень", во время которой вывезли в Красноярский край и на Алтай, а также в Иркутскую и Томскую области около 20 000 жителей Литвы.

В фонде дел КГБ в деле Nr. K-30 "Барсуки" хранятся редкие и уникальные фотоснимки, на которых запечатлены мгновения ссылки жителей Каунасского округа 2 октября 1951 г.

© Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka

5 декабря 1951 г. было заведено еще одно дело - выяснялось авторство этих снимков, которые расценили как антисоветчину. Обвинения были предъявлены фотографу Казису Ковалюнасу (Каволюнасу) и другим лицам, которых подозревали в создании антисоветской организации "Колокол свободы". Однако в деле нет данных о том, кто на самом деле был автором этих снимков и где конкретно они были сделаны.

© Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka

Фотографии были сделаны тайно, они аутентичны и очень редки, поскольку подобные операции всегда проводились тайно, во время таких операций запрещалось делать видео и фото, за исключением специально срежиссированных сюжетов, которые делали в учебных или пропагандистских целях.

С этими материалами можно ознакомиться в Литовском особом архиве по адресу: проспект Гедиминаса, 40/1, Вильнюс.