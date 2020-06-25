Также запрещается ввозить отходы процесса сжигания - пепел и шлаки.
Сейм в четверг принял запрещающие поправки к Закону об утилизации отходов: 77 депутатов голосовало против, а три воздержались.
В настоящее время в Литве нет запрета на ввоз мусора.
По прогнозам, в 2030 году в Литве будет около 615 тыс. тонн отходов для сжигания - столько, сколько могут переработать электростанции в Клайпеде, Вильнюсе и Каунасе. Еще 100 тыс. тонн мусора будет утилизироваться на предприятии Akmenes cementas.
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