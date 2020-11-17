aA
Сейм во вторник с 11 до 50 увеличил разрешенный военный контингент в военных учениях НАТО в Ираке.
JAV kariai Irake
© AFP/Scanpix

До сих пор в учениях в Ираке могли принимать участие 11 военных и гражданских служащих из системы обороны.

После выдачи Сеймом мандата на увеличения количества участников в международных операциях на учения НАТО в Ираке будет отправлено до 50 военных.

Министр обороны Раймундас Кароблис говорил, что больше военных в Ирак будет направляться по просьбе Дании, которая сейчас руководит учениями НАТО.

Министр подчеркнул, что военные из Литвы не будут принимать участия в военных действиях в Ираке, разве что в целях самообороны.

В том же постановлении выдается мандат на отправку 20 военных для участия в военной операции ЕС в Средиземном море „EUNAVFOR MED IRINI“, которая заменит миссию „SOPHIA“.

"Эта миссия, сменившая предыдущую миссию „SOPHIA“, в которой военные из Литвы принимали активное участие, и ее характер не изменился, т.е. в команде кораблей вместе с немецким кораблем", - сообщил министр.

Проект инициировал президент Гитанас Науседа совместно с Министерствами обороны и иностранных дел.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (84)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (78)

Экономисты согласны, что для снижения уровня...

Сестра Даниэла. Фото - Наталья Фролова Михново, михновцы и хозяйство

Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (2)

Одна из важных особенностей михновской общины –...

Науседа призывает ЕС ввести санкции в отношении поддерживающих режим Лукашенко предприятий (110)

Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что...

На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца (7)

Несмотря на то, что до 10 декабря подписать договор с...

|Maža didelių žinių kaina