До сих пор в учениях в Ираке могли принимать участие 11 военных и гражданских служащих из системы обороны.
После выдачи Сеймом мандата на увеличения количества участников в международных операциях на учения НАТО в Ираке будет отправлено до 50 военных.
Министр обороны Раймундас Кароблис говорил, что больше военных в Ирак будет направляться по просьбе Дании, которая сейчас руководит учениями НАТО.
Министр подчеркнул, что военные из Литвы не будут принимать участия в военных действиях в Ираке, разве что в целях самообороны.
В том же постановлении выдается мандат на отправку 20 военных для участия в военной операции ЕС в Средиземном море „EUNAVFOR MED IRINI“, которая заменит миссию „SOPHIA“.
"Эта миссия, сменившая предыдущую миссию „SOPHIA“, в которой военные из Литвы принимали активное участие, и ее характер не изменился, т.е. в команде кораблей вместе с немецким кораблем", - сообщил министр.
Проект инициировал президент Гитанас Науседа совместно с Министерствами обороны и иностранных дел.
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