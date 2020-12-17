aA
Сейм утвердил кандидатуру главы Паневежской окружной прокуратуры (ПОП) Ниды Грунскене на пост генерального прокурора Литвы.
Сейм утвердил кандидатуру Ниды Грунскене на пост генпрокурора Литвы
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас пост генпрокурора занимает Эвалдас Пашилис. Его срок полномочий истекает 29 декабря.

Н. Грунскене возглавляет ПОП с 2013 года, у нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.

Статьи по теме:
Сейм одобрил отставку генпрокурора Пашилиса  (2)

Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (141)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение (107)

Председатель правящей партии консерваторов Габриэлюс...

Премьер-министр Литвы: если люди по-прежнему будут активно передвигаться, введем комендантский час (31)

Если люди по-прежнему будут активно передвигаться,...

Врач Сантаришкской клиники: настает момент, когда люди должны будут сами о себе позаботиться (6)

Если общество не одумается и не нагнет выполнять...

Информация для эмигрантов: вернувшиеся на праздники в Литву не смогут ездить из муниципалитета в муниципалитет (26)

Вернувшиеся на праздники в Литву эмигранты не смогут...