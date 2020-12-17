Сейм утвердил кандидатуру Ниды Грунскене на пост генпрокурора Литвы

Сейчас пост генпрокурора занимает Эвалдас Пашилис. Его срок полномочий истекает 29 декабря.
Н. Грунскене возглавляет ПОП с 2013 года, у нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.
Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.
Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.
Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.
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