Сейм утвердил кандидатуру Ниды Грунскене на пост генпрокурора Литвы

Сейчас пост генпрокурора занимает Эвалдас Пашилис. Его срок полномочий истекает 29 декабря.

Н. Грунскене возглавляет ПОП с 2013 года, у нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.

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Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения Сейма.