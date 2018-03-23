Такое название планируется в новой редакции закона, подготовленного Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, на этой неделе она была одобрена в Сейме в первом чтении. До принятия остается еще одно голосование.

Нынешнее название музея вызвало критику по причине того, что Литва, оценивающая советские преступления как геноцид, принижает геноцид евреев, осуществлённый нацистской Германией, в котором участвовали и литовские коллаборационисты.

Гендиректор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Тересе-Бируте Бураускайте ранее заявляла, что нынешнее название музея не соответствует содержанию экспозиции.

"Это не только музей жертв - там представлены и другие темы. В экспозиции представлены и борцы за свободу, диссиденты, речь идет о всех проявлениях оккупационного режима, его воздействии. Понятие геноцида имеет более узкое значение", - сказала Т.Ю. Бараускайте ранее.

На этой неделе, при рассмотрении проекта в парламенте, бывший сотрудник центра, депутат Арвидас Анушаускас выразил сомнение по поводу целесообразности отказа от слова "геноцид" в названии музея.

Музей находится в построенном более 100 лет назад здании на площади Лукишкес в Вильнюсе. В этом здании размещались различные учреждения советских, нацистских, польских и литовских властей, в основном судов, наиболее известным здание стало как помещение КГБ СССР.

Название музея было выбрано ещё до восстановления независимости Литвы. В музее висит фотоснимок, на котором изображена стоящая возле здания группа людей, держащих транспарант с надписью "Здесь будет Музей геноцида Литвы. 1991.08.23. Lietuvos Sąjudis".

Литва не раз подвергалась критике из-за рубежа за якобы попытку приравнять геноцид евреев к преступлениям Советской власти против литовцев. Официальные лица критику отметают и подчёркивают, что Литва лишь стремится к надлежащей оценке коммунистического режима. Утверждается, будто о преступлениях и жертвах нацистского режима на Западе хорошо известно, однако советские репрессии изучены и оценены недостаточно.

Накануне Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но в годы нацистской оккупации нацисты и их местные пособники истребили более 90% этой общины.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за годы советской оккупации (1940–1952 гг.) Литва лишилась более 700 тыс. жителей: репатриировали или эмигрировали свыше 400 тыс. человек, в лагеря и ссылки вывезли 275 тыс., на фронте погибло 25 тыс., а также погибло свыше 21 тыс. резистентов, членов их семей и сочувствующих.