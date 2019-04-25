Сейм получит предложение о дополнительном выходном для ухода за пожилыми родителями

"Сотрудникам, чьи родители с инвалидностью или достигли почетного возраста, часто приходится уделять пристальное внимание их уходу: транспортировке или сопровождению в медицинское или другое учреждение, оказанию помощи в приобретении продуктов питания или других покупок, организации домашнего хозяйства и тому подобное. Однако в Литве сегодня эти обязательства не принимаются во внимание в достаточной степени. У работников, чьи родители с ограниченными возможностями, пожилые, требующие большего внимания и поддержки, нет реальных возможностей для облегчения их долга перед родителями", - говорят депутаты Сейма Литвы Моника Навицкене и Виктория Чмилите-Нильсен, предложившие проект.

Они предлагают узаконить, чтобы работники, чьи родители (или один из них):

- имеют работоспособность 0 - 25 процентов или имеют высокий уровень особых потребностей;

- которые страдают от болезней, перечисленных в списке, составленном Министерством здравоохранения, и нуждаются в постоянном гемодиализе;

- которым 70 лет и более

могли получить один дополнительный день отдыха в месяц (или сокращенное рабочее время, составляющее два часа в неделю).

Предлагается, чтобы предлагаемая поправка к Трудовому кодексу вступила в силу с 1 июля этого года.