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С января водительское удостоверение в Литве будет подходящим документом для подтверждения личности. Это особо важно для граждан Беларуси и третьих стран – они смогут открывать счет в банке и таким образом закрепиться в Литве. Таким образом планируется и привлечь инвестиции в Литву.
Vairuotojo pažymėjimas
Vairuotojo pažymėjimas
© DELFI / Karolina Pansevič

За такие поправки к Закону о превенции отмывания денег и финансировании терроризма в четверг проголосовали 98 членов Сейма, "против" – 10 , а 19 воздержались.

Накануне голосования парламентарии спорили о пользе и угрозах подобной поправки.

Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что поправки открывают множество новых возможностей для Литвы, чтобы стать более конкурентоспособной, лучше выступать в сфере финансовых технологий.

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Между тем, Кястутис Главяцкас, принадлежащий к Смешанной группе Сейма, выразил сомнения в том, что поправки будут поощрять инвестиции, а скорее всего, этим воспользуются мошенники.

Представитель оппозиционных "аграриев" считает, что поправки будут поощрять отмывание денег и финансирование террористов. Он сказал, что спецслужбы признали, что не смогут физически заниматься таким потоком отмывания денег или финансирования террористов.

Если в водительском удостоверении не будет указано гражданство человека, финансовые и прочие учреждения обязаны будут потребовать доказательство гражданства не только тогда, когда оно будет устанавливаться при физическом участии, но и удаленно.

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