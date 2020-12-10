За такие поправки к Закону о превенции отмывания денег и финансировании терроризма в четверг проголосовали 98 членов Сейма, "против" – 10 , а 19 воздержались.

Накануне голосования парламентарии спорили о пользе и угрозах подобной поправки.

Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что поправки открывают множество новых возможностей для Литвы, чтобы стать более конкурентоспособной, лучше выступать в сфере финансовых технологий.

Между тем, Кястутис Главяцкас, принадлежащий к Смешанной группе Сейма, выразил сомнения в том, что поправки будут поощрять инвестиции, а скорее всего, этим воспользуются мошенники.

Представитель оппозиционных "аграриев" считает, что поправки будут поощрять отмывание денег и финансирование террористов. Он сказал, что спецслужбы признали, что не смогут физически заниматься таким потоком отмывания денег или финансирования террористов.

Если в водительском удостоверении не будет указано гражданство человека, финансовые и прочие учреждения обязаны будут потребовать доказательство гражданства не только тогда, когда оно будет устанавливаться при физическом участии, но и удаленно.