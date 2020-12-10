За такие поправки к Закону о превенции отмывания денег и финансировании терроризма в четверг проголосовали 98 членов Сейма, "против" – 10 , а 19 воздержались.
Накануне голосования парламентарии спорили о пользе и угрозах подобной поправки.
Член фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что поправки открывают множество новых возможностей для Литвы, чтобы стать более конкурентоспособной, лучше выступать в сфере финансовых технологий.
Между тем, Кястутис Главяцкас, принадлежащий к Смешанной группе Сейма, выразил сомнения в том, что поправки будут поощрять инвестиции, а скорее всего, этим воспользуются мошенники.
Представитель оппозиционных "аграриев" считает, что поправки будут поощрять отмывание денег и финансирование террористов. Он сказал, что спецслужбы признали, что не смогут физически заниматься таким потоком отмывания денег или финансирования террористов.
Если в водительском удостоверении не будет указано гражданство человека, финансовые и прочие учреждения обязаны будут потребовать доказательство гражданства не только тогда, когда оно будет устанавливаться при физическом участии, но и удаленно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве (15)
Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек...
Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (76)
В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...
Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет (14)
Бизнес как в лихие 90-ые. Кажется, такая ситуация...
Президент Литвы призывает жителей добровольно соблюдать более строгие ограничения (25)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя (28)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...