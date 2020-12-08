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Во вторник парламент Литвы одобрил отставку генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса.
Evaldas Pašilis
Evaldas Pašilis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Отставка Э. Пашилиса связана с истечением срока его полномочий, последний день его полномочий - 29 декабря.

Глава фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что реформ в прокуратуре не было заметно, существовало недовольство управлением, авторитет прокуратуры в обществе не рос.

Президент Гитанас Науседа обещал вскоре принять решение о кандидате на должность генпрокурора.

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По Конституции Генпрокурора назначает и увольняет президент с одобрения Сейма.

Э. Пашилис был назначен Генпрокурором в конце декабря 2015 года. До этого 15 лет он работал судьей Укмергского окружного суда, пять из них – председателем этого суда.

В конце октябре Э. Пашилис участвовал в конкурсе на пост в Суд общей юрисдикции Евросоюза (ЕС) и был избран правительством как походящий претендент.

Тогда президент не одобрил его кандидатуру и отметил, что Э. Пашилис не отвечает требованиям, выдвигаемым к этому посту, а сам отборочный конкурс назвал мало прозрачным и неэффективным.

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