Такую поправку к Закону о занятости в среду принял Сейм: "за" проголосовали 122 члена Сейма, три человека воздержались.

"Попытаемся сохранить как можно больше рабочих мест", - заявил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

"Аграрий" Валюс Ажуолас выразил сожаление, что финансирование для этих выплат предусмотрено только на месяц, в лучшем случае на два, а при использовании резерва правительства - на три.