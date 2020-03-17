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Жители Литвы, лишившиеся трети доходов, смогут отложить уплату взносов, решил во вторник Сейм.
Mokesčiai
Mokesčiai
© Shutterstock

Согласно принятому закону, банки и другие получали кредитов должны будут не менее чем на три месяца остановить уплату взносов, если люди по не зависящим от них причинам потеряли более трети доходов и попросят о переносе платы.

За такие поправки проголосовали 102 члена Сейма.

Правительство предложило обязать банки предоставлять "отпуска" в случае, если люди потеряют основную часть или все доходы. Парламентарии сочли формулировку "основная часть" слишком абстрактной и допускающей различную трактовку.

Сейчас выплату кредита можно отложить в следующих случаях: когда расторгается брак, умирает супруг взявшего кредит, либо кто-то из супругов лишается работы или признается нетрудоспособным или частично нетрудоспособным.

ru.DELFI.lt
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