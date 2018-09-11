Во вторник Сейм принял поправки к закону об информировании общества, дополнив его положением о том, что при сообщении о самоубийстве или попытке покончить жизнь самоубийством нельзя публиковать информацию о мотивах, средства и способах самоубийства или его попытки.
Поправки также не позволяют трактовать самоубийства как подходящий способ решения какой-либо проблемы, и как само собой разумеющийся повседневный факт, использовать романтизирующие самоубийства определения.
В законе об информировании общественности до сих пор предусматривалось, что авторы публичной информации обязаны защищать и уважать право человека на конфиденциальность в случае смерти и болезни, не упоминать личных данных при публикации сообщений о самоубийствах или их попытках, а правила изображения самоубийств устанавливает Кодекс этики информирования общественности.
Согласно этому кодексу, способ самоубийства или попытки самоубийства нельзя упоминать в заглавиях, ни в каком содержании нельзя публиковать деталей самоубийства или его попытки, однако нет общего запрета на показ способа самоубийства.
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