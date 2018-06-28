Такую поправку к закону об информированию общества 28 июня принял парламент Литвы. За поправку проголосовал 81 депутат, шестеро воздержались, против никто не голосовал.

Один из авторов проекта консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что эта поправка направлена против российской продукции.

"Мы надеемся, что эта поправка побудит наши телеканалы обращать внимание на европейскую продукцию, поскольку сейчас количество российской продукции слишком велико. С 2007 года их стали показывать в 2,5 раза чаще и очевидно, что это касается не только телевидения, это используется для оказания культурного влияния, "мягкой силы", – сказал BNS депутат.

"Идея очень проста – эта продукция ориентирована на укрепление ностальгии по советскому времени, распространение концепции Русского мира. А социологические исследования показали, что в Литве люди, ностальгирующие по советскому времени, больше других разочарованы демократическим строем и вообще идеей Литовского государства. Естественно, это вопрос национальной безопасности", – сказал консерватор.

В соответствии с поправкой радио- и телепередачи на языке страны, не входящей в состав ЕС, должны быть переведены на литовский язык, если они длятся больше 90 минут. Сейчас достаточно снабжать такие передачи титрами.

Этот закон не распространяется на обучающие, специализированные, музыкальные программы и программы нацменьшинств.

В январе 2018 года было проведено исследование, которое показало, что больше всего российских передач показывают по каналу Lietuvos rytas и BTV (соответственно 92% и 53%). На LNK, TV3 и TV6 доминировала американская продукция - 84, 85 и 88%.