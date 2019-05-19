Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу административных правонарушений, в которых увеличил штрафы за покупку научных работ. Также был расширен список предложенных чужих учебных работ, за которые грозят санкции: если в данное время штраф предусмотрен лишь за итоговые бакалаврские и магистерские работы, после подтверждения новых формулировок сюда войдут и рефераты, а также курсовые и другие промежуточные работы.
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Один из инициаторов поправок член Сейма Мантас Адоменас говорит, что эти поправки являются "обязательной гигиеной при желании достичь высшего качества науки и престижа университетов".

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"Жаль лишь, что с такими жалкими явлениями, как продажа научных работ и предоставление чужой работы под своим именем, нужно бороться законодательными средствами. Для этого должно было быть достаточно сознательности и честности академического сообщества", – сказал М.Адоменас.

"Купленные научные работы не появляются сами по себе - их кто-то пишет и продаёт. Надеюсь, что такой академической практики, напоминающей третий мир, не останется", – отметил парламентарий.

Поправки к Кодексу административных правонарушений за предоставление чужой работы под своим именем, подготовку и передачу предоставленной под чужим именем работы, устанавливают штраф в размере 200-500 евро. Поправки вступят в силу, когда их подпишет президент Даля Грибаускайте.

В данное время за незкаонную покупку, продажу научных работ и их предоставление научным и учебным учреждениям предусмотрен штраф в размере 150-300 евро.

Руководителям юридических лиц за такие действия по-прежнему полагается штраф в размере 800-1800 евро.

Предложение купить научную работу влечёт предупреждениеили штраф в размере 100-200 евро, руководителям юридических лиц - 300-600 евро.

За повторное правонарушение грозит штраф в размере 500-900 евро, в данное время он составляет 300-850 евро. Руководителям юридических лиц за это по-прежнему полагается штраф в размере 1700-3000 евро.

Поправки к Кодексу административных правонарушений в Сейме несколько лет назад зарегистрировал в данное время принадлежащий к Смешанной группе членов Сейма М.Адоменас и руководитель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

В пояснительной записке указано, что расширение списка оцениваемых работ может увеличить объём работы службы контролёра академической этики и процедур, поэтому необходимо учредить одну дополнительную ставку. Согласно пояснительной записке, для содержания ставки на год необходимо выделить 17 373 евро.

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