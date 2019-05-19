Один из инициаторов поправок член Сейма Мантас Адоменас говорит, что эти поправки являются "обязательной гигиеной при желании достичь высшего качества науки и престижа университетов".
"Жаль лишь, что с такими жалкими явлениями, как продажа научных работ и предоставление чужой работы под своим именем, нужно бороться законодательными средствами. Для этого должно было быть достаточно сознательности и честности академического сообщества", – сказал М.Адоменас.
"Купленные научные работы не появляются сами по себе - их кто-то пишет и продаёт. Надеюсь, что такой академической практики, напоминающей третий мир, не останется", – отметил парламентарий.
Поправки к Кодексу административных правонарушений за предоставление чужой работы под своим именем, подготовку и передачу предоставленной под чужим именем работы, устанавливают штраф в размере 200-500 евро. Поправки вступят в силу, когда их подпишет президент Даля Грибаускайте.
В данное время за незкаонную покупку, продажу научных работ и их предоставление научным и учебным учреждениям предусмотрен штраф в размере 150-300 евро.
Руководителям юридических лиц за такие действия по-прежнему полагается штраф в размере 800-1800 евро.
Предложение купить научную работу влечёт предупреждениеили штраф в размере 100-200 евро, руководителям юридических лиц - 300-600 евро.
За повторное правонарушение грозит штраф в размере 500-900 евро, в данное время он составляет 300-850 евро. Руководителям юридических лиц за это по-прежнему полагается штраф в размере 1700-3000 евро.
Поправки к Кодексу административных правонарушений в Сейме несколько лет назад зарегистрировал в данное время принадлежащий к Смешанной группе членов Сейма М.Адоменас и руководитель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.
В пояснительной записке указано, что расширение списка оцениваемых работ может увеличить объём работы службы контролёра академической этики и процедур, поэтому необходимо учредить одну дополнительную ставку. Согласно пояснительной записке, для содержания ставки на год необходимо выделить 17 373 евро.
Вместо каунасского "Золотого туалета" должен появиться информационный павильон для туристов (2)
Вместо убранного общественного туалета с дурной славой...
Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется (3)
1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...
Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (1)
Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...
Литва и Калининград: так близки, так далеки (162)
Люди по обе стороны литовско-российской границы часто...
TOP новостей
Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется (3)
1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...
Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (1)
Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...
ГИК составил статистический портрет кандидата Литвы в Европарламент (15)
Отпраздновавший три месяца тому назад 51-летие мужчина,...
На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (86)
Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...
Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (21)
В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...