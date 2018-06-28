За это проголосовали 77 членов сейма, против было 10, шесть парламентариев воздержались.
В 2019 году "потолок" взносов будет применяться к годовым доходам, превышающим 120 средних зарплат, в 2020 году - к доходам, превышающим 84 средних зарплат, в 2021 году - к доходам, превышающим 60 средних зарплат.
Сторонники этих изменений говорят, что "потолок" взносов поможет сохранить квалифицированных работников и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. Критики говорили, что снижать налоговое бремя для тех, кто зарабатывает много, нет оснований.
Сейм также принял предложение о том, чтобы в результате перевода взносов в Sodra на сторону работника его взнос составлял 19,5%. Согласно намеченным изменениям, базовая часть пенсий будет финансироваться только из госбюджета.
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