Сейм Литвы после продолжавшихся несколько лет дискуссий в четверг утвердил "потолок" взносов в Фонд социального страхования (Sodra).
© DELFI / Andrius Ufartas

За это проголосовали 77 членов сейма, против было 10, шесть парламентариев воздержались.

В 2019 году "потолок" взносов будет применяться к годовым доходам, превышающим 120 средних зарплат, в 2020 году - к доходам, превышающим 84 средних зарплат, в 2021 году - к доходам, превышающим 60 средних зарплат.

Сторонники этих изменений говорят, что "потолок" взносов поможет сохранить квалифицированных работников и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. Критики говорили, что снижать налоговое бремя для тех, кто зарабатывает много, нет оснований.

Сейм также принял предложение о том, чтобы в результате перевода взносов в Sodra на сторону работника его взнос составлял 19,5%. Согласно намеченным изменениям, базовая часть пенсий будет финансироваться только из госбюджета.

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