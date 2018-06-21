За это в четверг проголосовало 55 парламентариев, против было 34, девять воздержались. Такое решение поддержало большинство "аграриев", парламентариев ИАПЛ, членов фракции партии "Порядок и справедливость", по несколько социал-демократов социал-трудовиков. Против голосовали преимущественно консерваторы и либералы.

Теперь проект рассмотрят профильные комитеты сейма. Вернуться к этому вопросу парламент планирует на осенней сессии.

"Очевидно, что в принятии этого закона реально заинтересована российская разведка, потому что она точно хочет знать, с кем продолжать сотрудничество или нет. А уважаемых "аграриев" я хочу предупредить: вы подошли к критической черте, так как именно оппоненты апеллируют к тому, что лидер ("аграриев" - ред.) Рамунас Карбаускис может быть зависим от интересов Москвы. Идя на политическую сделку с коллегами, так или иначе вы усиливаете оппонентам аргументы в пользу того, что Р. Карбаускис не вполне свободен он влияния Кремля", - заявил после голосования бывший член фракции "аграриев" Повилас Урбшис.

В соответствии с проектом ИАПЛ - СХС, предлагается обнародовать сохраняемые сейчас государством в тайне фамилии сделавших признание бывших сотрудников КГБ. Эти данные предлагается рассекретить с 1 января 2019 года.

Сейчас эта информация засекречена на 75 лет, государство гарантировало сделавшим признание лицам, что их фамилии не будут обнародованы. Бывших секретных сотрудников КГБ, которые не сделали признание, на основании архивных данных выявила Люстрационная комиссия и обнародовала их фамилии.

Руководитель фракции ИАПЛ - СХС Рита Тамашюнене сказала, что государство уже достаточно долго хранило в секрете эту информацию.

"Государство сдержало обещание, засекретив эти данные на 25 лет", - сказала она.

Представитель ИАПЛ - СХС Збигнев Единский, который представил законопроект, сказал, что не нужно впутываться в грязные игры разведок, а хранить в тайне фамилии бывших сотрудников КГБ якобы несправедливо в отношении бывших диссидентов.

"По моему убеждению, они в наибольшей степени опасны для государства, они служили этой структуре (КГБ - ред.), теперь они лояльны нашему государству, придет "Исламское государство", они будут служить и ему, сделают обрезание, скажут, что это нужно", - заявил парламентарий.

Вступивший в силу в 2000 году закон позволил бывшим работникам и секретным сотрудникам КГБ и других советских спецслужб сделать признание и зарегистрироваться в специальной комиссии, а их данные были засекречены. Не сделавшим такое признание грозило предание огласке и некоторые ограничения профессиональной деятельности.

Возможность сделать признание была и раньше - в 1991 - 1992 годах, временной комиссии Верховного Совета.

Когда был объявлен срок для признания в сотрудничестве с секретными службами СССР Люстрационной комиссии, это сделали 1589 человек.

Сохранившиеся документальные материалы КГБ позволяют сделать предположение, что в 1940 - 1991 годах с КГБ Литовской ССР сотрудничало около 118 тыс. человек. Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы в январе завершил продолжавшуюся пять лет публикацию данных регистрационного журнала архивных личных дел агентов.

По мнению историков, часть архивных документов КГБ в Литве могла быть уничтожена, а большая часть - вывезена в Россию.