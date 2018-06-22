За внесение изменений в Закон о государственном социальном страховании за изменения проголосовали 64 парламентария, против было 16, 26 членов Сейма воздержались.

"Этим решением мы улучшаем ситуацию Sodra. И базовая пенсия становится ответственностью госбюджета. Главное, что норма изменения и размер пенсий обусловлены преимущественно нашими зарплатами, и это наша самая большая проблема", - сказал представитель правящих "аграриев" Томас Томилинас.

Представитель оппозиционных консерваторов Гинтаре Скайсте сказала, что эти решения ослабят и Фонд соцстраха, и второй уровень частного пенсионного накопления.

"Несмотря на то, что есть хорошие моменты, которые мы могли бы поддержать, есть и другие вещи, наверное, нужно смотреть на всю систему комплексно, если говорят, что репутацию Sodra мы улучшаем, то мне кажется, что мы ослабляем первый уровень (пенсионного накопления - ред.). Хотя мы переводим базовую пенсию в госбюджет, дополнительные деньги не появляются. Мы все взваливаем на плечи частных пенсионных фондов. Мы реально ослабляем и второй уровень пенсий", - сказал Г. Скайсте на заседании Сейма.

Парламентарии отдельно одобрили "потолок" Sodra, который не поддержал парламентский Комитет по бюджету и финансам, а Комитет по социальным вопросам и труду, который сначала не поддержал это предложение, впоследствии одобрил его.

Т. Томилинас сказал, что это один из главных вопросов реформы.

Если сейм окончательно примет эти изменения, то в 2019 году "потолок" взносов будет применяться к годовым доходам, превышающим 120 средних зарплат (в первом квартале этого года средняя зарплата - 895 евро), в 2020 году - к доходам, превышающим 84 средних зарплат, в 2021 году - к доходам, превышающим 60 средних зарплат. Кабмин поначалу предлагал, чтобы "потолок" взносов в Sodra применялся ко всему взносу социального страхования, позже было установлено, что он не будет распространяться на часть взноса, охватывающую обязательное страхование здоровья.

Ожидается, что из-за поступления Фонда соцстраха, которые уменьшатся из-за введения этого "потолка", будут компенсироваться прогрессивным тарифом подоходного налога.

Сейм во втором чтении принял и откорректированное предложение правительство о консолидации взносов социального страхования работодателя и работника на стороне работника, установить, что общий тариф взноса социального страхования работника будет составлять 19,5%, а работодателя - 1,47%. Сначала Кабмин предлагал тариф 18,5%.

Проекты предлагают объединить взносы работодателя и работника, произвести перерасчет зарплаты работника "на бумаге", увеличив ее в 1,289 раза. Согласно рассматриваемым предложениям, работник будет платить взносы пенсионного страхования, страхования на случай болезни, на случай материнства, страхования здоровья, а работодателю останутся только взносы ооциального страхования по безработице и от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Окончательное голосование намечается провести 28 июня.