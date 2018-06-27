Сейм Литвы в среду единогласно (голосами всех участвовавших в заседании 95 парламентариев) проголосовал за принятие закона о повышении зарплат военнослужащих.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По предложению Минобороны должностные зарплаты военных в 2018 и 2018 году будут повышены на 10% соответственно, а в 2020 году - на 5%.

На это в течение четырех лет намечается выделить около 83 млн евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сейм Литвы решит, поднимать ли военным зарплату (4)

В среду сейм планирует проголосовать по вопросу...

Общество

Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (13)

Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...

Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (22)

Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...

Сейм Литвы принял закон о повышении зарплат военнослужащих (3)

Сейм Литвы в среду единогласно (голосами всех...

Комитет сейма не усмотрел угроз нацбезопасности в деятельности Romuva

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и...

Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (40)

В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...

TOP новостей

Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (25)

Сейм Литвы в среду призвал президента России...

Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (40)

В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...

Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (13)

Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...

Klaipėda port

Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (32)

Каждый десятый белорус, по данным литовского...

Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (22)

Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...