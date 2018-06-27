Сейм Литвы в среду единогласно (голосами всех участвовавших в заседании 95 парламентариев) проголосовал за принятие закона о повышении зарплат военнослужащих.
По предложению Минобороны должностные зарплаты военных в 2018 и 2018 году будут повышены на 10% соответственно, а в 2020 году - на 5%.
На это в течение четырех лет намечается выделить около 83 млн евро.
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