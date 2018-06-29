Во вторник парламент Литвы окончательно принял реформу пенсионных накоплений, в результате которой не будет переводов части взносов из Фонда социального страхования Sodra в пенсионные фонды второй ступени, меняется формула частного накопления, выплачивать аннуитеты будет исключительно Sodra.
© DELFI / Andrius Ufartas

За изменения закона о пенсионных накоплениях проголосовали 76 депутатов, "против" были 5, воздержались 8 членов сейма.

Сторонники реформы утверждают, что она поможет привести в порядок пенсионную систему путем отвязки частного накопления в пенсионных фондах от накопления в Фонде соцстрахования Sodra, между тем, критики считают, что это лишь осложнит положение будущих пенсионеров. Большую критику вызывает и автоматическое привлечение работающих в пенсионные фонды второй ступени, часть участников рынка скептически оценивает предложение передать функции распространения аннуитетов исключительно Sodra.

В результате реформы пенсионный взнос в фонды накопления второй ступени будет выплачиваться за счет средств участника и госбюджета - взнос работника составит 3%, а поощрительный взнос государства - 1,5%. Для создания условий выделить средства на частные накопления для населения, по одному процентному пункту снижаются взносы в Фонд социального страхования и тариф подоходного налога.

Для вовлечения в дополнительные пенсионные накопления фондов второй ступени намечается ввести стратегию инвестицирования "жизненного цикла", сократить отчисления пенсионных фондов второй ступени из накопленных пенсионных активов.

Планируется, что с 2020 года услуги централизованного аннуитета будет предоставлять Фонд социального страхования (в данный момент пенсионные аннуитеты распространяют компании страхования жизни).

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