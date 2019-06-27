Глава государства наложила вето на на принятое Сеймом положение о том, что оружие и боеприпасы в случае чрезвычайного положения или войны временно изымаются или реквизируются (изымаются для нужд государства).
По мнению президента, такое правовое регулирование создает предпосылки для изъятия оружия и боеприпасов у всех лиц, которыми владеют ими на законном основании, во всех случаях, когда объявляется чрезвычайное или военное положение, а это ограничивает возможности гражданского сопротивления потенциальному агрессору.
Парламентарии поддержали предложение изменить положение так, чтобы оружие у жителей можно было изъять или реквизировать только в том случае, если оно нужно вооруженным силам или если имеется информация о том, что оно может быть применено для совершения преступления.
Предложение Д. Грибаускайте поддержали 77 членов Сейма. 23 парламентария голосовали за то, чтобы вызвавший много дискуссий закон считался непринятым.
Законодательно запрещено использовать в гражданском обращении определенное полуавтоматическое оружие, однако оно будет доступно членам организации стрелков и добровольцам ополчения.
Этот закон принят в контексте имплементации директивы Евросоюза, которая была инициирована после выпадов джихадистов в Европе.
Сейм Литвы поддержал вето президента о праве иметь оружие во время войны
Во вторник Cейм Литвы поддержал вето президента Дали...
Большинство литовцев считают, что качество продукции в Литве и Европе различается (4)
Согласно последнему опросу, большинство - 75% жителей...
В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (44)
Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...
Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (53)
Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...
В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада
В четверг в Литве установится более прохладная погода....
TOP новостей
Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (53)
Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...
Гражданский активист о событиях в Грузии: нельзя быть вечно зависимым от "российской иглы" (54)
20 июня в Грузии разразился скандал во время заседания...
По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие (4)
Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное...
В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (44)
Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...
В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада
В четверг в Литве установится более прохладная погода....