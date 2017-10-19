Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу создадут возможности заочно судить преступников, нанесших большой ущерб. За поправки проголосовали 78 депутатов, один воздержался.

"До сих пор государство было бессильным в осуществлении уголовного преследования лиц, которые скрываются за границей, избегая ответственности за крупные финансовые, налоговые и прочие преступления, которые наносят большой ущерб", - отметила президентская администрация в сообщении, распространенном после голосования.

Как говорится в сообщении, истории скрывающихся за границей подозреваемых вскрыли "правовые пробелы, позволяющие даже расхитителям миллионных средств избегать ответственности".

Судебные процессы без присутствия подозреваемых до сих пор были возможны только в отношении иностранных предступников, сбежавших из Литвы, и только за международные преступления, такие, как геноцид, терроризм, торговля людьми, взяточничестве.

Досудебное расследование теперь можно проводь заочно в тех случаях, когда подозреваемый наносит большой ущерб и скрывается в зарубежном государстве, злостно избегает участия в уголовном процессе в иностранном государстве, в котором находится, не сотрудничает с Литовским государством.

После принятия этих поправок, теоретически в суд заочно могут быть переданы дела бывших банкиров Раймундаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Россия представила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову. Литовские правоохранительные органы хотят их судить за растрату имущества в крупных размерах.