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28 декабря из Лондона в Ригу доставят 50 жителей Литвы, которые застряли в Великобритании из-за прекращения пассажирского авиасообщения с этой страной.
Сегодня жителей Литвы на специальном самолете из Лондона доставят в Ригу
© Orijus Gasanovas

МИД Литвы указал, что на самолете airBaltic в Ригу доставят 48 взрослых и 5 детей до 2 лет. Из Риги в Литву их доставят на двух автобусах.

"В списке возвращающихся – люди, у которых проблемы со здоровьем, несовершеннолетние лица, люди, которые едут на похороны или к умирающим, семьи с детьми, у которых нет жилья в Великобритании", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Литва заполнила все места, выделенные ей в гуманитарном самолете", – прибавил он.

Приехавшие должны будут провести 10 дней в изоляции. Изолироваться им не придется, если они предъявят отрицательный результат теста, сделанный не раньше, чем за 48 ч. до прибытия. Тест можно сдать и в Литве. В таком случае изолироваться не придется со дня получения отрицательного результата.

Самолет из Гатвика вылетит в 17.30 ч. по местному времени, в Риге он будет в 22 ч. Цену на билеты установила авиакомпания.

Расходы на автобусный переезд оплачивает МИД Литвы.

"Всем жителям, которым требовалось срочно вернуться в Литву, помощь была оказана. Посольство Литвы и МИД в праздники проделали огромную работу, чтобы помочь этим людям", – сказал Ландсбергис.

После Рождества министры стран Балтии намерены решать вопрос возобновления коммерческих авиарейсов с Великобританией после 1 января.

В Литве пассажирское сообщение с этой страной закрыто с 21 декабря из-за нового штамма коронавируса. Грузовое сообщение не закрыто.

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