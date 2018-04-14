14 апреля в 14 час. в двух городах Литвы – Вильнюсе и Висагинасе – второй год подряд пройдет Тотальный диктант.
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Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Тотальный диктант – это общественный некоммерческий проект.

Девиз Тотального диктанта: «Писать грамотно – это модно!»

Ссылка на основной сайт: http://totaldict.ru/about/

Ссылка на официальные страницы сайтов:

http://totaldict.ru/vilnyus/

http://totaldict.ru/visaginas/

Место проведения диктанта в Вильнюсе - Вильнюсский университет, Филологический факультет, ул. Университето 5, аудитория В.Кревес.

Место проведения в Висагинасе – Висагинский дом творчества, Вильтес 16.

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