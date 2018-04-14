Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.
Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.
Тотальный диктант – это общественный некоммерческий проект.
Девиз Тотального диктанта: «Писать грамотно – это модно!»
Ссылка на основной сайт: http://totaldict.ru/about/
Ссылка на официальные страницы сайтов:
http://totaldict.ru/visaginas/
Место проведения диктанта в Вильнюсе - Вильнюсский университет, Филологический факультет, ул. Университето 5, аудитория В.Кревес.
Место проведения в Висагинасе – Висагинский дом творчества, Вильтес 16.
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