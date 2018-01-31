Чтобы действовала страховка, первый взнос в этом году надо заплатить в январе, сегодня последний день января.
DELFI сообщал, что больше всего жителям неприятности доставляет болезнь, если выясняется, что у человека не действует страховка - за все услуги ему придется заплатить.
Безработные, которые нигде не учатся и не стоят на Бирже труда, должны платить за себя ОНЗ. Самостоятельно ОНЗ платят и люди, которые работают индивидуально. По данным "Содры", сейчас в Литве 511 000 жителей должны платить ОНЗ самостоятельно.
С 1 января 2018 г. ОНЗ составляет 36 евро в месяц (в 2017 году - 34,2 евро). Это 9% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 400 евро.
Очень важно платить ОНЗ ежемесячно, тогда страховка будет непрерывной.
Некоторые люди ошибочно полагают, что они застрахованы, поскольку "Содра" снимает задолженность у них со счетов. Но это не так, поскольку "Содра" взимает долги, а не необходимую сумму ОНЗ ежемесячно. Страховка снова действует, когда человек выплачивает всю задолженность и оплачивает ОНЗ за текущий месяц.
"Содра" также сообщает, что люди, которые должны не заплатили ОНЗ после 1 июня 2017 г. должны погасить задолженность до 1 мая 2018 г.
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