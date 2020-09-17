Сегодня изображения на главной странице независимых белорусских СМИ выглядят примерно так. Почему?

Объясняет портал TUT.BY.

"Все дело в том, что 16 сентября двое наших коллег (портала TUT.BY) — фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович — получили по 11 суток ареста.

Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.

Сегодня Владимира Гридина переводят в Жодино, Александр Васюкович останется на Окрестина", - говорится в пояснении.

Портал отмечает, что это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают "сутки" за то, что делают свою работу. 1 сентября были задержаны корреспонденты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, "КП в Беларуси" Мария Элешевич, Никита Недоверков и Святослав Зоркий, БелаПАН — Андрей Шавлюго. Они освещали акцию протеста студентов. Суд также решил, что они принимали участие в несанкционированной акции протеста и координировали действия ее участников. Тогда коллеги "отделались" тремя сутками.

"В обоих случаях суд выносил постановления на основании показаний свидетелей с измененными личными данными. Показания они давали по видеосвязи, а их скрытые маской лица видел лишь судья. Более того, в обоих случаях дела отправляли на доработку для устранения недостатков, поскольку на первом заседании свидетели со стороны МВД не могли точно указать место совершения правонарушения", - продолжает TUT.BY.

С начала избирательной кампании, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), журналисты в Беларуси задерживались более 200 раз.