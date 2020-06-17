Сделан первый шаг, чтобы разрешить велосипедистам проезжать через дорогу на пешеходных переходах

Во время обсуждения этого вопроса министр транспорта и коммуникации Ярослав Наркевич подчеркнул, что позиция министерства не меняется: оно против такого порядка.

Как сказал министр, если принять поправку, то не будет возможности гарантировать безопасность пешеходов на переходе и сделать так, чтобы велосипедисты осторожно пересекали дорогу, не выезжали прямо перед автомобилями.

Однако ему ответил премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он подчеркнул, что подготовлен ряд предохранителей, гарантирующих соблюдение безопасности на дорогах.

Например, в проекте сказано, что велосипедист должен убедиться в том, что переезжать через дорогу безопасно, а на пешеходных переходах обеспечить безопасность пешеходов.

Предложение об изменении правил одобрили министры охраны окружающей среды и обороны.

Окончательное решение по этому вопросу пример парламент Литвы.

По действующим правилам, велосипедист должен сойти с велосипеда и перевезти велосипед через дорогу.