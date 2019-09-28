Счет лицею, мебель - директору: женщина не понимает, за что придется объясняться в суде

Адвокат Гедрюс Данелюс говорит, что они с клиенткой не оспаривают ту часть обвинения, которая связана с растратой денежных средств, хотя они не согласны с существом обвинения. Однако в документах нет данных о том, из-за каких именно денег у прокуротуры возникли вопросы.

"Мы даже не знаем, как защитить себя в этой части. В деле нет счетов, так как я могу их объяснить? Ведь никто не пишет обвинения. Если бы вас попросили объяснить 20 счетов, вы бы также спросили, каких именнов", - пояснил адвокат директора лицея.

Клайпедский областной суд отклонил ходатайство вернуть дело прокурору и дополнить его. По мнению суда, существо дела еще не раскрыто, и только в хоже разбирательств станет ясно, нужны ли дополнительные документы и другие доказательства.

Судья Савиниюс Катаускас утверждал, что без рассмотрения дела невозможно определить, являются ли выдвинутые обвинения правдивыми. Кроме того, суд имеет право вызывать дополнительных свидетелей и запрашивать дополнительные документы в ходе рассмотрения дела.

Адвокат Г. Данелюс говорит, что обвинения не вытекают из всего уголовного дела. Кроме того, по словам адвоката, женщина дала понять, что директор лицея безвозмездно предоставила доступ к жилью ее и ее брата, когда приезжали гости и нуждались в жилье. Это фиксируется договорами.

Клайпедская районная прокуратура обвиняет директора Клайпедского лицея в стремлении получить личную выгоду за счет лицея. Согласно материалам дела, с целью получения имущества и другой личной выгоды, она якобы злоупотребила своим служебным положением и мошенничала, присвоив дорогостоящую чужую собственность, вносила коррективы в бухгалтерию и фальсифицировала документы. Также отмечается, что совокупность данных досудебного расследования дает основания подозревать, что директор учреждения якобы санкционировала средства лицея для личных целей, оплатила покупку личной мебели и технического оборудования, а также ремонт квартир. В результате таких действий государству и юридическому лицу - Клайпедскому лицею - был нанесен значительный ущерб. В ходе предварительного следствия было объявлено, что сотрудники правоохранительных органов интересовались мебелью, приобретенной Р. Контаутене примерно за 5000 евро, которая находилась в квартире, принадлежащей женщине и ее родственникам, а не в лицее.

Во время следствия Р. Контаутене была задержана, после чего женщина некоторое время находилась в отпуске, но сейчас директор вернулась на работу.

Ее арест шокировал администрацию лицея. Сразу же после ареста Р. Контаутене сотрудники утверждали, что все учеты ведутся через бухгалтерию.