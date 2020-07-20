Витянис Даугудис заметил, что чемпионат в Варене в этом году из-за коронавируса отменили, поэтому грибникам приходится придумывать другие развлечения.

"В этом году в Дзукии стоит засуха, грибов там нет, а из-за коронавируса чемпионата не будет ни в Литве, ни за границей. Поэтому мы придумали такую программу – сбор грибов в Дзукии, Сувалькии, Аукштайтии и Жемайтии. Мы дважды побывали в Сувалькии, на этой неделе съездим в Жемайтию о Аукштайтию. Мы хотим сравнить разные места", – делился грибник своими планами.

В минувшие выходные меньше чем за 3 часа он с женой Леонорой набрал полный багажник боровиков и подосиновиков.

"Мы могли набрать и больше, но места уже не было. И вообще, сейчас нет смысла много собирать – жарко, грибы червивые, их чистка занимает много времени. Сейчас доминируют боровики, есть подосиновики, других грибов не видно", – сказал Даугудис, советуя ехать за грибами в Жемайтию.

"В Дзукии все высохло, больше всего грибов сейчас за Каунасом в сторону Клайпеды – там были дожди. В Дзукии сосновые боры, а сосна - это доски, там много деревьев вырубают. Только сосенки подрастут, их ртам сажают как морковку - рядами. Сейчас Дзукия страдает от вырубки, она уже давно потеряла корону королевы грибов. Грибы "перебираются" ближе к морю", – сказал он.