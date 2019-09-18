В среду Департамент тюрем распространил комментарий своего главы Виргиниюса Куликаускаса.
"В обществе побег заключенного с рабочего места вызвал неоднозначную реакцию, поднимают вопрос, почему осужденному за тяжкое преступление вообще разрешили работать на воле без охраны, – сказал Куликаускас. – Я хочу подчеркнуть, что осужденных включают в разные программы по ресоциализации, которые позволяют им сохранить или получить трудовые навыки, измениться. Оправдавшая себя практика трудовой ресоциализации будет расширяться".
По словам Куликаускаса, каждый день за стенами колоний работают или учатся 400 осужденных, они могут перемещаться без охраны и сопровождения. Кому из заключенных дается такое право, решает специальная комиссия и глава исправительного заведения.
"За последние три года из неохраняемых колоний или с рабочего места ушли 22 осужденных, 2 сбежали с территории охраняемых колоний – подчеркиваю, все их задержали, они отбывают дополнительный срок", – сказал он. Из 5 сбежавших в этом году осужденных не пойман только Каласюнас.
"Во время бегства осужденный не совершил насилия, о его исчезновении немедленно информировали ближайший комиссариат полиции", – сказал Куликаускас, заметив, что Каласюнас объявлен в розыск.
Издание Kauno diena сообщило, что с рабочего места сбежал заключенный в Правенишкской колонии Андрюс Каласюнас. Он был осужден за незаконное похищение своей бывшей девушки и попытку ее убийства путем жестоких пыток. Прокурор сравнил Каласюнаса с палачом Освенцима доктором Йозефом Менгеле.
Департамент тюрем 16 сентября сообщил, что 13 сентября, в 13.30 ч. с рабочего места в Каунасе, на аллее Лайсвес, сбежал осужденный, которому было предоставлено право выходить за пределы колонии без охраны и без сопровождения.
"Когда стало известно о том, что осужденный сбежал, сразу же об этом информировали руководство колонии, дежурного Департамента тюрем и дежурного ГКП Каунасского округа, пропавшего немедленно объявили в розыск", – сказано в сообщении Департамента тюрем (ДТ).
Сотрудники ДТ умолчали о том, что сбежал опасный преступник, который до сих пор не найден.
Издание Kauno diena сообщает, что в ноябре 2016 года Каласюнас был приговорен к 9 годам лишения свободы. Он сбежал со стройки в Каунасе, это место находится рядом с прокуратурой, где работает прокурор, работавший с его делом. Осужденный работал вместе с другими осужденными из Правенишкской колонии и, по предварительным данным, имигрантами из Украины.
По словам директора Правенишкского исправительного дома-открытой колонии Дайнюса Сушинскаса, осужденные, которые хотят жить за пределами колонии, должны отвечать следующим требованиям: отбыть часть срока и не иметь на счету никаких взысканий. Формально Каласюнас отвечал этим требованиям, хотя у Сушинскаса сложилось о нем впечатление как о подозрительно слащавом и хитром человеке. Комиссия разрешила Каласюнасу жить и работать за пределами колонии. Так он отбывал свой срок больше года.
Каласюнас сбежал, едва увидев подъезжающий к стройке автомобиль с сотрудниками колонии, которые проводят плановую проверку. Это вызывает немало вопросов. Не исключено, что нервы у него не выдержали, поскольку он уже что-то натворил, находясь в условиях вольного режима, и ему грозит ответственность за совершенные преступления.
Сушинскас сказал, что о побеге Каласюнаса информировали и девушку, которую он в свое время похитил и пытался убить.
DELFI ранее сообщал, что Каласюнас был осужден за то, что использовал автомобиль BMW как орудие пытки – 31-летний каунасец дверцами автомобиля и багажника бил девушку по голове, выталкивал ее из машины на ходу. Он издевался над своей тогда уже бывшей девушкой за то, что она, по его мнению, слишком дружелюбна с другими мужчинами.
До этого Каласюнас был судим за то, что 1 апреля 2013 года ночью он совершил акт вандализма в Каунасском доме журналистов.
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