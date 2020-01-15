В Сантаришкской клинике ежедневно проводят почти 150 плановых операций и 25 экстренных.
"Мы обратились за помощью в Национальный центр крови, но, по нашим данным, и там запасы крови II группы почти на исходе. Поэтому мы приглашаем всех ответственных граждан Литвы приехать в Центр крови Сантаришкской клиники. Мы хотим избежать такой ситуации, в которой из-за нехватки крови придется отменять плановые операции", – сказала глава Центра крови Лина Кружаускайте.
Перед приездом просим регистрироваться по номерам: 8 676 00078, 8 688 62707 или на сайте www.tavokraujas.lt, чтобы не ждать в очереди.
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