Сантаришкская клиника готовится к выходным, освобождает койки для больных коронавирусом

"Сейчас в Сантаришкской клинике у нас 169 пациентов с COVID-19, 24 находятся в реанимации. Нам прошлось просить о помощи у других больниц, уже сейчас в них находятся 230 пациентов", – сказала Янчорене.
По ее словам, самый большой партнер Сантаришкской клиники сейчас - Вильнюсская городская клиническая больница, в которой лечатся 126 пациентов.
Сантаришкская клиника готовится к наплыву пациентов в выходные с учетом того, что в пятницу сообщили о 2272 новых случаях болезни. Занятость коек снижают до 70%.
Она сказала, что сейчас стараются более легких пациентов направлять во вспомогательные больницы, а в Сантаришкес кладут больных в тяжелом состоянии.
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