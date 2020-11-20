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Глава инфекционного отделения Сантаришкской клиники Лигита Янчорене сказала, что сейчас в клинике находятся 169 пациентов с COVID-19. Однако она заметила, что часть пациентов пришлось перевести в другие больницы, чтобы снизить занятость до 70%, поскольку, по ее словам, в выходные возможен наплыв новых пациентов.
Сантаришкская клиника готовится к выходным, освобождает койки для больных коронавирусом
© Vidmantas Balkūnas

"Сейчас в Сантаришкской клинике у нас 169 пациентов с COVID-19, 24 находятся в реанимации. Нам прошлось просить о помощи у других больниц, уже сейчас в них находятся 230 пациентов", – сказала Янчорене.

По ее словам, самый большой партнер Сантаришкской клиники сейчас - Вильнюсская городская клиническая больница, в которой лечатся 126 пациентов.

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Сантаришкская клиника готовится к наплыву пациентов в выходные с учетом того, что в пятницу сообщили о 2272 новых случаях болезни. Занятость коек снижают до 70%.

Она сказала, что сейчас стараются более легких пациентов направлять во вспомогательные больницы, а в Сантаришкес кладут больных в тяжелом состоянии.

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