Самый жаркий июнь в истории Литвы - это еще не все: сюрприз преподнесет и зима

В передаче "Утренний экспресс" на Žinių radijаs климатолог сказал, что в прошлом месяце было столько рекордов, что пора и остановиться.

"У нас был самый теплый июню, самый теплый июньский день - 2 июня был установлен абсолютный температурный рекорд. В Кайшядорисе было 35,7 градусов. Может, рекордов уже хватит, июль уже прогнозируют близким обычному", – сказал Валюкас.

По словам ученого, июль будет на 1 градус теплее обычного.

"В июне были самые большие расхождения с нормой, даже по сравнению с самым теплым июнем, зафиксированным до этого (18,4 градусов, в 1999 году), разница значительная - в этом году было 20,1 градусов", – сказал Валюкас.

По словам ученого, если иметь в виду, что из-за глобального потепления меняются все времена года, то до сих пор июнь претерпевал самые небольшие перемены.

"Жара в июне как в Литве, так и в остальной части Европы, удивила. Такие температуры более характерны для июля. Даже если бы в июле средняя температура была бы 20,1 градусов, это было бы жарко. Сейчас в июле лето прогнозируем литовское, но более теплое. Такой феномен – даже если на 1 градус будет теплее, то будет холоднее, чем июнь. Такое, чтобы июнь был самым жарким месяцем лета, бывает крайне редко", – сказал Валюкас.

Что касается осадков, климатолог сказал, что дождя не хватало в апреле, в мае и в июне.

В соответствии с долгосрочным прогнозом, который, по словам климатолога, не совсем точен, в июле количество осадков будет близко среднему многолетнему, но фермеров это не должно радовать.

"Надо помнить о специфике летних осадков – частые ливни, которые бывают неравномерными, а это искажает общую картину, в одном месте может быть норма, в другом - больше, а где-то еще – меньше, а в целом - норма", – сказал Валюкас.

Климатолог сказал, что несмотря на общую тенденцию потепления, зимы могут быть снежными. Глобальное потепление приводит к экстремальным температурам и явлениям.

"Может быть такое, что зима будет длиться три недели, когда будет приходить внезапный холод, сильный снег, но это будет ничто на общем фоне потепления. Могут быть колебания - год очень холодный, год теплый, такое возможно", – сказал Валюкас.