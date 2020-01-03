Владелец магазина презервативов Айдас Папряцкис сказал LNK, что второй бум на презервативы начался перед Новым годом. В праздники этот товар шел нарасхват и в аптеке. По данным журналистов LNK, в некоторых аптеках даже фиксировали рекорды.
"23 декабря значительно увеличились продажи презервативов, – сказала аура Бельске, глава коммуникации сети аптек. – А во второй день Рождества фиксировались рекордные продажи экстренной контрацепции, такое в другое время года не наблюдается".
Обычно в день продают 10-15 упаковок экстренной контрацепции, а на второй день Рождества продали 165.
"Мы думаем, что это связано с тем, что приехало много тех, кто не живет в Литве. Проходят встречи бывших одноклассников, однокурсников и коллег, разные вечеринки, отсюда и такой результат", – предполагает Бельске.
Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене сказала LNK, что нет данных о влиянии зимних праздников на рождаемость. Больше всего детей рождается в июле, августе, значит, зачатие происходит в ноябре.
По словам врача, контрацепция в праздники нужна как защита на случай случайных связей.
"Каждая женщина знает, что если зачать ребенка в состоянии алкогольного опьянения, это может грозить разными проблемами. В праздники, хотим мы это признать или нет, выпивают слишком много. Женщины расслабляются, в таком состоянии вступают в половую связь", – сказала Мачюлене.
Однако провизоры говорят, что больше всего в праздники продают таблеток от головной боли и для улучшения пищеварения.
Провизор Римвидас Блинас сказал LNK: "Главное лекарство в это время – для пищеварения, люди много времени сидят за столом, а также лекарства для печени или ее защиты. Люди покупают в подарок витамины".
Кстати, во время этих праздников не было большого спроса на лекарства от простуды. На этот раз в праздники погода была теплой.
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