С детства закаленный трудностями Виргиниюс постоянно слышал от окружающих – если хочешь выбиться в люди, сделать карьеру, надо ставить перед собой большую цель, чем просто заработать на еду и одежду. Конечно, тогда он и не мечтал о том, что в таком молодом возрасте станет министром, но твердо знал – если будет стараться, создаст для себя безопасное будущее. Усилий приложить пришлось немало, поскольку мать политика, работавшая помощницей медсестры, работала на двух работах, чтобы содержать двоих детей. Своего отца Синкявичюс никогда не видел.

После окончания школы Виргиниюс уехал в Великобританию учиться экономике и международным отношениям. Начало было сложным – однокурсники долго не могли понять, почему он ест только рис с помидорами. Через некоторое время он нашел несколько работ, поэтому мог уже позволить себе немного больше. Магистратуру он окончил в Голландии, в университете Маастрихта. Там он и повстречал красавицу Катерину из Украины, которая позже стала его женой. Некоторое время они жили в Америке. В Вашингтоне Виргиниюс и сделал Катерине предложение. Кроме того, уговорил ее переехать в Литву.

"А всегда знал, что не останусь в эмиграции, буду создавать свое будущее в Литве", – признал Синкявичюс. Журналистов министр пригласил в свой дом, представил им супругу и сына Винцентаса.