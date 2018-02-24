Об этом DELFI рассказала заведующая отделом метеопрогнозов Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

"Этой ночью самой низкой температура была в Молетай – 26 градусов мороза. В ближайшие дни теплее не будет", – сказала синоптик о пятничной ночи.

Правда, субботняя ночь была немного теплее из-за облачной погоды и снега.

"Это "одеяло" из облаков ночью немного накроет небо, холодно будет на северо-востоке, юго-востоке страны, на западе будет не так холодно.

Однако воскресная ночь снова будет холодной - до -20, а местами и ниже - до -25. Холодно будет и днем – до -10 градусов", – сказала Ралене.

В понедельник ночью во многих районах прогнозируют снег, но температура останется похожей – 15-20, местами – до -25 градусов.

Пока прогнозируют, что самой холодной будет ночь на вторник – на большей части территории страны прогнозируют 24-26 градусов мороза", – сказала собеседница.

Ралене сказала, что это, конечно, низкая, но не рекордно низкая температура.

"В последнюю декаду февраля температура в Литве опускалась и до 29-31,5 градуса мороза. Таких морозов пока не прогнозируем. Холодно, но, надеемся, рекордов не будет", – утешила она.

По словам собеседницы, холодно будет и в начале марта.

"Ярмарка Казюкаса в этом году будет холодной и снежной. Неприятно и то, что прогнозируют холодный ветер. Если и будет теплее, то из-за ветра ощущаемая температура будет ниже", – сказала DELFI Ралене.

Она заметила, что начало весны в Литве в этом году будет более холодным, чем обычно.

"В прошлом году в последний день февраля потеплело и началась весна. Так что с прошлым годом и сравнивать нечего, тепла не будет и в самом начале марта", – заметила она.