Возможностью получить прибыль за счет отдыхающих на взморье пытается воспользоваться каждый владелец земли или усадьбы. Некоторые ставят забор, в углу - уличный туалет, подключают шланг с водой и вуаля – кемпинг. Более находчивые покупают домики на колесах, проводят в них электричество, воду, оборудуют террасы и сдают как домики. Люди побогаче устанавливают полностью оборудованные домики с санузлами и даже интернетом. Если есть столько предложений, значит, есть и спрос.
А цены – разные. От 4,5 евро за место для палатки до...
В кемпинги приезжают не только литовцы, но и латыши, россияне и другие отдыхающие.
"Сколько человек?" – спрашивает владелец одного кемпинга. "Если трое – цена 15 евро. Что за это получите? Место для автомобиля и палатки, воду и уличный туалет. Да, обычная деревянная будка с дыркой в полу. За душ придется платить дополнительно", - перечислил удобства владелец кемпинга и сказал, что даже в мае все места были заняты.
"Если будет солнце, клиентов будет достаточно", - сказал предприниматель.
Правда, большинство владельцев кемпинга не любят клиентов с собаками. Если скрыть этот факт, то владельцы либо поднимут цены, либо откажут в месте.
Женщина, которая поставила у себя в усадьбе несколько домиков, берет по 15 евро за домик. В доме 4 кровати. "Удобств нет. Туалет общий, в душе вода только холодная. Но люди едут. Некоторые приезжают не раз, значит нравится", - сказала хозяйка.
Над душем хозяйка установила резервуар для воды, в котором за день вода нагревается.
Уличные туалеты в таких кемпингах - не исключение, а правило. В некоторых в таких будках стоят унитазы и есть вода. Правда, эти уборные общие.
В этом году в Немирсете открылся новый кемпинг. В августе там завершат установку домиков. Пока здесь останавливаются иностранцы, приезжающие на кемперах ("домах на колесах). В выходные приезжают и литовцы, которые живут и в палатках.
"В обычные дни наши клиенты – иностранцы, в выходные приезжают и литовцы. место для палатки у нас стоит 6 евро. Еще 4,5 евро за каждого человека и 4 евро за автомобиль. Итого – 19 евро. По евро надо платить за душ. Место для кемпера - 12 евро, если речь идет о прицепе – 12 евро. Ну и по 4,5 евро за человека", – сказала администратор.
В этом кемпинге все имеет свою цену. За 5 евро можно заказать и завтрак.
Похожие цены и в клайпедском кемпинге, в Гируляй. За человека там берут 5 евро, за место для "дома на колесах" – 16 евро, место для палатки – 5 евро, еще столько - за автомобиль.
В Гируляй можно снять и домик за 60 евро.
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