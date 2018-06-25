Самые высокие зарплаты в мае: в первой десятке - новые компании

По данным Фонда социального страхования ("Содры"), средняя зарплата 18 000 евро ("на бумаге") в мае была в Huawei Technologies Vilnius, где работают 19 человек.
В мае было еще три юридических лица, платившие работникам в среднем 10 000 евро. Это Schage Real Estate (больше 14 300 евро), Google Lithuania (13 000 евро) и Hoerbiger vienybė (11 100 евро).
За ними идут Samsung Electronics Baltics (9700 евро), Ahlstrom-Munksjo Vilnius (9500 евро) и Fitsout (8400 евро).
Больше 7000 евро работникам платили энергетические компании Energogrupė (7900 евро) и Inter Rao Lietuva (7800 евро).
Генеральное лесничество в мае заплатило своим работникам в среднем по 7500 евро. Сейчас в нем нет работников, поскольку функции ГЛ переняло Государственное лесничество.
По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве составляет 895 евро "на руки".
"Содра" сообщает, что в апреле 171 000 человек в стране получали меньше 400 евро в месяц.
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