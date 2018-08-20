По мнению элиты, самые влиятельные общественные деятели в Литве - это историк Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас историк университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис. На третьем месте - священник Ричардас Довейка. А в первую тройку самых влиятельных, по мнению общества, вместо Мажилиса входит дирижер Донатас Каткус.

Самый большой сюрприз списка в этом году – скачок Каткуса и Мажилиса. В прошлом году Мажилис в списке элиты занял 9 место, а в этом 2-е. В списке общества он поднялся с 7 на 4-е место. Скачок Каткуса впечатляет еще больше – в списке общества с 21 на 2-е, а элиты – с 20 на 10-е.

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас считает, что на рейтинг всех лидеров большое влияние оказало телевидение.

"Телевидение, порталы, радиопередачи и пресса делают поразительные вещи, это видно на примере Людаса Мажилиса. Он целый год вел передачу на телевидении. Он знакомил с историей – благородно, возвышенно, без тени скандала, авторитетно, поэтому естественно, что поднялся на второе место", – считает Сарафинас.

По его словам, то же самое и с Бумблаускасом, которого часто можно увидеть на телевидении.

"Довейка, хотя и упал со второго на третье место, однако получил в два раза больше голосов, чем в прошлом году. Он участвует в телепроектах, к примеру, когда собирают пожертвования. Есть такое выражение "премьер- сердец", так здесь "священник сердец", люди его очень любят", – сказал DELFI Сарафинас.

Между тем глава социологического агентства Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что этот список сложен для респондентов.

"Люди не знают большую часть кандидатов, просто ищут знакомые фамилии, поэтому тут возможны большие колебания. Это одно из возможных объяснений взлета Донатаса Каткуса. Кроме того, может быть путают с хорошо известным в СМИ Миколасом Каткусом", - считает Зокас.

Рост Мажилиса он также связывает с частым его появлением в СМИ. По словам Зокаса, в прошлом году Мажилис был новичком списка - он быстро прославился, а фамилию видно тогда еще не все запомнили.

Самые влиятельные по мнению элиты:

1. Альфредас Бумблаускас

2. Людас Мажилис

3. Ричардас Довейка

4. Оскарас Коршуновас

5. Аустея Ландсбергене

6. Томас Венцлова

7. Даля Ибелхауптайте

8. Гинтарас Грушас

9. Кястутис Гирнюс

10. Донатас Каткус

Самые влиятельные по мнению общества:

1. Альфредас Бумблаускас

2. Донатас Каткус

3. Ричардас Довейка

4. Людас Мажилис

5. Альгирдас Каушпедас

6. Гинтарас Грушас

7. Даля Ибелхауптайте

8. Оскарас Коршуновас

9. Аустея Ландсбергене

10. Гинтарас Ринкявичюс