Список самых влиятельных чиновников и юристов был составлен в результате опроса следующих групп элиты: политиков, предпринимателей/экономистов, представителей шоу-бизнеса, спорта, СМИ, общественных деятелей и самих чиновников.
На первом месте Яунишкис, сменивший лидера списка прошлого года Милду Даргужайте (тогдашний канцлер правительства). На втором месте как и год назад - председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. На третьем - председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас (в прошлом году третье место занимала глава Службы госзакупок Диана Вилите).
Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас отметил, что именно в этом списке в этом году произошли самые большие и неожиданные перемены.
"Раньше на первом месте всегда бывали то Курис, то Жалимас, то Василяускас", – сказал Сарафинас.
Он не исключил, что такой результат мог быть признаком определенных страхов респондентов, поскольку "столько всего стало известно, показано, столько прослушек".
"Люди после скандалов, особенно связанных с MG Baltic, стали бояться и думать, что ДГБ - влиятельное ведомство, которое может что-то изменить в Литве", – сказал Сарафинас.
А в банковском секторе в этом году ничего особенного не происходило – никто не обанкротился, не лишился вкладов.
Самые влиятельные по мнению элиты:
1. Дарюс Яунишкис
2. Витас Василяускас
3. Дайнюс Жалимас
4. Диана Вилите
5. Линас Пярнавас
6. Эгидиюс Курис
7. Эвалдас Пашилис
8. Арунас Дулкис
9. Жидрунас Барткус
10. Витаутас Жукас
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