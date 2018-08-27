Список самых влиятельных чиновников и юристов был составлен в результате опроса следующих групп элиты: политиков, предпринимателей/экономистов, представителей шоу-бизнеса, спорта, СМИ, общественных деятелей и самих чиновников.

На первом месте Яунишкис, сменивший лидера списка прошлого года Милду Даргужайте (тогдашний канцлер правительства). На втором месте как и год назад - председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. На третьем - председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас (в прошлом году третье место занимала глава Службы госзакупок Диана Вилите).

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас отметил, что именно в этом списке в этом году произошли самые большие и неожиданные перемены.

"Раньше на первом месте всегда бывали то Курис, то Жалимас, то Василяускас", – сказал Сарафинас.

Он не исключил, что такой результат мог быть признаком определенных страхов респондентов, поскольку "столько всего стало известно, показано, столько прослушек".

"Люди после скандалов, особенно связанных с MG Baltic, стали бояться и думать, что ДГБ - влиятельное ведомство, которое может что-то изменить в Литве", – сказал Сарафинас.

А в банковском секторе в этом году ничего особенного не происходило – никто не обанкротился, не лишился вкладов.

Самые влиятельные по мнению элиты:

1. Дарюс Яунишкис

2. Витас Василяускас

3. Дайнюс Жалимас

4. Диана Вилите

5. Линас Пярнавас

6. Эгидиюс Курис

7. Эвалдас Пашилис

8. Арунас Дулкис

9. Жидрунас Барткус

10. Витаутас Жукас