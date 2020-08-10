Исследование проводят в двух направлениях – опрашивают не только представителей общества, но и экспертов.

Цикл из 7 частей позволяет узнать, кто в Литве является влиятельным политиком, предпринимателем, экономистом, чиновником, общественным деятелем, журналистом или представителем шоу-бизнеса.

2020 год был напряженным – в этом году разразился скандал с Grigeo Klaipėda, началась борьба с коронавирусом, приближаются парламентские выборы, запускают БелАЭС в Островце. В этом году самыми влиятельными стали те политики, на которых легла ответственность за реагирование на кризис и сплочение общества.

Эксперты считают, что самым влиятельным политиком в Литве является премьер-министр Саулюс Сквернялис (в прошлом году он занимал 3 место). На втором месте, по мнению специалистов, идет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, а на третьем – президент Гитанас Науседа.

На 4, 5 и 6 местах – бывшие главы страны - Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Далее идет министр здравоохранения Аурелиюс Верига и лидер предвыборного списка консерваторов Ингрида Шимоните с лидером Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. На 10-м месте - мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

В прошлом году в первой тройке были Грибаускайте, Карбаускис и Сквернялис.

Опрос экспертов проводил журнал Reitingai. Его главред Гинтарас Сарафинас сказал, что для него эти результаты были достаточно неожиданными.

"После этого карантина, когда в СМИ мелькали фамилии Вериги, Сквернялиса, время от времени министра финансов Вилюса Шапоки, я думал, они поднимутся выше. Но опрос проводили летом, когда люди считали, что есть и более влиятельные чем те, которые боролись с пандемией", – сказал Сарафинас.

Согласно результатам опроса общественного мнения, самым влиятельным в Литве является президент Науседа (45%).

На втором месте премьер-министр Саулюс Сквернялис (37,2%), на третьем глава Минздрава Верига (30,2%).

Экс-президент Адамкус в этом году 4-й, Карбаускис - 5-й, Грибаускайте - 6-я.

Интересно, что в этом году в опросе общественного мнения сравнялись рейтинги Витаутаса и Габриэлюса Ландсбергисов. На девятом месте - Шимоните.

10-е место досталось мэру Каунаса Висвальдасу Матийошайтису.

В прошлом году в первой 10-ке были Науседа, Грибаускайте и Адамкус.